Sondaggi, Salvini continua a godere: Di Maio disastro. Gli ultimissimi numeri

La Lega aumenta sempre più i consensi, neppure il caso Russiagate è riuscito a fermare la sua scalata. A confermarlo sono gli stessi sondaggisti: "Il caso Metropol preoccupa di più gli elettori di altri partiti, dal Pd ai 5 Stelle. Per chi vota per il Carroccio le priorità sono altre: immigrazione, sicurezza, tasse. Salvini è impermeabile", dice Pietro Vento, direttore di Demopolis che ha appena stimato la Lega al 36 per cento, due punti in più del risultato fatto registrare alle Europee, alle pagine di Repubblica.