Sondaggi, ultimissime novità dall'Emilia: ecco chi vincerà

Numeri alla mano, spiega il Giornale, l'onda lunga del cambiamento potrebbe abbattersi anche sulle regionali del prossimo 26 gennaio: "Tre capoluoghi su nove, uno in meno del centrosinistra", sono amministrati dal centrodestra. L'ultimo in ordine di tempo Ferrara, "guidata da giugno dal leghista Alan Fabbri", una elezione accolta a suo tempo come una "notizia esplosiva" in quanto svolta storica per una città rossa fin dal secondo Dopoguerra. Oltre a Parma (con l'ex grillino Pizzarotti) e le "civiche" Forlì e Piacenza guidate però da indipendenti di centrodestra.