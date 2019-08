Sondaggio-bomba: il 52% vuole Salvini Re d'Italia. Esclusivo

Si appalesa un nuovo clamoroso sondaggio per Matteo Salvini: se non stupisce più il dato relativo al gradimento del Capitano leghista come Presidente del Consiglio (il 62% di coloro che esprimono un’opinione) genera sicuramente scalpore quello relativo a un’eventuale "incoronazione" a Re d’Italia. Anche in questo caso (il sondaggio che Affaritaliani Palazzi&Potere è in grado di mostrare in anteprima è stato realizzato da GPF Inspiring Research) le percentuali premierebbero il Ministro dell’Interno: il 52% degli italiani alla domanda "Se fosse possibile gradirebbe Matteo Salvini nuovo Re D'Italia" ha risposto di sì! Insomma, la maggioranza degli italiani appoggerebbe addirittura una sua nomina alla guida del Paese con i più ampi poteri!