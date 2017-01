Sondaggio da paura (per Renzi): la Ditta ex Pci vale il 14%

Ora ci si mettono anche i sondaggi ad agitare i sonni dell' ex premier Matteo Renzi, scrive il Giornale. Secondo quanto rivelato ieri nel corso della puntata di Porta a Porta, nessun partito raggiungerebbe, al momento, la fatidica soglia del 40%. Quanto registrato dall'istituto Ipr mostra il Pd e il Movimento 5 Stelle appaiati al 30% (portando in parlamento 191 deputati ciascuno), la Lega si fermerebbe al 13%, Forza Italia al 12% (con 76 parlamentari), Fratelli d' Italia al 5% e Ncd al 3% (riuscendo così a superare la soglia minima per l' accesso in Parlamento).