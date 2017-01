Sorial (M5S): no ai teatrini in Italia e in Europa; i cittadini hanno scelto

Che anno sarà per la politica italiana? Elezioni si o no?

Eligĕre significa "scegliere".

E se guardiamo bene i cittadini hanno già fatto una scelta.

Sono i politici e le istituzioni dello stato a essere in completo ritardo

nei confronti di un popolo che, con il referendum, ha espresso in maniera chiara e inequivocabile una volontà che va ben oltre il semplice interscambio di poltrone tra i membri della stessa contestata classe di governo.

Ora se i ministri sono per definizione niente altro che dei meri servitori sarebbe più che naturale votare nell'immediato di questo inizio 2017.

Ma la politica parla solo di politica, in modo autoreferenziale, e si rifugia nella politica stessa per difendere interessi personali e di classe.



In America arriva Trump; cambierà veramente qualcosa?

Su Trump si è detto di tutto e di più, sta a lui ora dimostrare di essere in grado di dare una svolta rispetto alle politiche delle amministrazioni precedenti.

Di per certo sarà impegnato a fare gli interessi del suo popolo, noi dobbiamo avere dei governanti in grado di fare gli interessi dei cittadini del nostro paese e non essere sempre succubi di chissà quale presidente o cancelliere.

Quello che conta per noi è che i paesi che ci considerano amici o inappropriatamente "alleati" capiscano che i primi alleati dell'Italia sono un popolo sovrano e un governo in grado di portare avanti politiche sociali economiche e culturali nell'interesse dell'Italia. Anche perché continuiamo ad essere in una grave stagnazione economica mentre molto altri paesi si sviluppano a ritmi impressionanti.

L’Europa appare sempre più ad un bivio; cambiare o morire. È proprio così? E come dovrebbe cambiare?

Per questo l'Europa deve comprendere l'importanza delle peculiarità e delle caratteristiche precise e distinte di ogni singolo Paese. Valorizzare e potenziare queste in un'ottica comune ridarebbe slancio al progetto europeo invece di permettere ai furbetti del "continentino" di avvantaggiarsi sulle spalle degli altri.

I teatrini dei tira e molla della fantapolitica della Commissione devono terminare da subito, anche perché chiaramente in questi anni si è dimostrato che vincoli, margini e austerità oltre ad essere estremamente dannosi sono poi anche sistematicamente violati da quei Paesi che si ritengono super partes, ma che ormai si sono semplicemente rivelati per quello che sono. Degli approfittatori.