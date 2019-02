Soros all'attacco di Salvini: ormai è guerra aperta alla Lega

"L'Europa sta marciando, nel sonno, verso l'oblio e gli europei è bene che si sveglino prima che sia troppo tardi". Gerorge Soros parla della situazione italiana: "L'Unione europea ha commesso un errore fatale con il Trattato di Dublino, che ha condotto l'elettorato italiano prevalentemente favorevole all'Unione europea e all'immigrazione a gettarsi nelle braccia della Lega, partito antieuropeista, e del Movimento 5 Stelle. A ciò si aggiunge lo scompiglio in cui si trova il Partito democratico, che ha portato gli europeisti a non avere alcun partito per cui votare".