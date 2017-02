Sotto elezioni Renzi non chiude l’Unità. La chiude dopo...?

"Matteo Renzi mi ha telefonato questa mattina". Lo racconta a Radio Popolare il direttore dell' Unita' Sergio Staino. "Era incazzatissimo con me soprattutto perche' ho usato verso di lui il termine 'cafone'. Non mi sembra molto offensivo per uno come Renzi, si potrebbero usare parole piu' pesanti. Uno che promette e poi sparisce, non so se cafone e' la parola giusta. Certo non e' un modo elegante di comportarsi". "Figurati se chiudo l'Unita' sotto elezioni, perche' ormai siamo sotto elezioni, mi ha detto ancora Renzi - riferisce Staino - Ma non ha fatto nulla per salvarla. E le sue parole di oggi non lasciano presagire nulla di buono".