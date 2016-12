Speranza incontra i grandi elettori e fa l'occhiolino a Franceschini

Tempi duri per Matteo Renzi

Lanciato ufficialmente da Roberto Giachetti a candidato alla segreteria del partito, dopo l'esternazione cult "faccia da culo", Roberto Speranza inizia seriamente a credere di potersela giocare contro l'ex Premier Matteo Renzi. Non è d'accordo sull'individuazione di un candidato unico al netto di Emiliano e Rossi ed è per questo che anche sotto Natale sta incontrando in modo serrato i suoi grandi elettori soprattutto del Sud Italia. Spera che il presidente Sergio Mattarella non si faccia convincere ad andare subito al voto perché più passa il tempo è più Renzi si indebolisce e sta iniziando a fare l'occhiolino a Dario Franceschini e alla sua Golden share del 25 per cento all'interno del partito.