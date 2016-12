Spifferi dal Colle; il discorso di fine anno

I collaboratori del Presidente già al lavoro; chi vorrà far dimettere Gentiloni dovrà farlo in Parlamento con un chiaro e motivato pronunciamento, mettendoci la faccia e assumendosene la responsabilità. Altro che crisi xtraparlamentari...

Stabilità del paese, lavoro, ricostruzione post terremoto ma anche senso di responsabilità da parte di tutti e ricostruzione morale del paese; questi saranno i temi che il capo dello Stato stato toccherà il 31 dicembre nel suo discorso di fine anno. A quanto apprende Affaritaliani i più stretti collaboratori sono già al lavoro per mandare i giusti "messaggi" al paese. In particolare il presidente traccerà un bilancio alla luce del post referendum e della nascita del governo Gentiloni. Qui, ribadirà l'importanza della stabilità dell'attuale governo in vista dei prossimi impegni internazionali ma anche per risolvere i troppi problemi che il paese da tempo si trascina; banche, scarsa crescita economica, debito eccessivo.

Ma soprattutto, lascerà intendere a tutti che chi vorrà far dimettere Gentiloni, un governo di responsabilità nei confronti del paese, dovrà farlo in Parlamento chiedendo con un motivato pronunciamento, mettendoci la faccia e assumendosene la responsabilità; anche questo, per l'attuale Capo dello Stato, è rispetto della Costituzione.

