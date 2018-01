Sport Business: Nasce A.I.eSp. la prima associazione italiana per gli eSports

Novità sul mercato italiano dello sport-business. Lo scorso 20 dicembre è nata a Roma la prima Associazione italiana dedicata al fenomeno del momento: gli sport elettronici (meglio conosciuti come "eSports"). Attualmente gli appassionati di questa nuova disciplina, al vaglio del Comitato internazionale olimpico, sono 300 milioni nel mondo (ma destinati a crescere velocemente fino a mezzo miliardo nel giro di pochi anni). Ma ci sono ancora molti aspetti da regolare, a partire dal match fixing (c'è forte interesse da parte del settore scommesse e si sono già registrati casi di frode sportive in diversi tornei internazionali), così come sul terreno del doping. A.I.eSp., fondata dal 49enn giornalista economico Marcel Vulpis (già ideatore dell'agenzia Sporteconomy) vede la presenza del manager Luca Nardi (per anni responsabile sponsorizzazioni e marketing del Mondiale Superbike) e dell'ex presidente della Federpallamano (da sempre disciplina olimpica), l'avvocato messinese Francesco Purromuto (tra i maggiori esperti di diritto sportivo in Italia e conoscitore dei regolamenti delle FSN e del CONI).

La struttura si occuperà di promuovere in Italia la cultura degli eSports nel rispetto delle regole delle discipline olimpiche ponendosi,con le istituzioni di settore (e non), come realtà di raccordo dell'intera filiera (organizzatori, team, atleti, istituzioni sportive italiane e straniere) degli sport elettronici. Nel frattempo il colosso Intel ha promosso un torneo pre-olimpico di eSports in Corea del Sud e dal 18 al 22 settembre 2018 saranno sport dimostrativo per la prima volta ai Giochi asiatici di Giacarta (in Indonesia), dove è prevista la presenza di una delegazione di A.I.eSp.