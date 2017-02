Sposetti e la mossa del cavallo per salvare la 'roba' : Orlando

Come l' Oracolo del film Matrix, Ugo Sposetti ha scelto l' eletto, colui al quale affidare il patrimonio culturale, storico, morale del Partito comunista, scrive Repubblica. E anche quello, molto appetito, economico che si compone di 2500 immobili, blindati in 57 fondazioni e 5 associazioni (valore stimato mezzo miliardo di euro), opere d' arte (Guttuso, Mazzacurati e altri minori) e una folgorante collezione di memorabilia, spaccato di 70 anni di comunismo italiano, perlopiù conservata nel deposito di Via Sebino a Roma. L' eletto è Andrea Orlando.