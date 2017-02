Spy story Occhionero; arriva la Finanza

Per i pm di Roma serve chiarezza sui movimenti bancari. Nel mirino pure gli aspetti finanziari dei due fratelli, scrive il Tempo. Il caso non è chiuso. La spy story ancora non è chiara. Anzi. L' inchiesta che nelle settimane scorse ha travolto i fratelli Giulio e Maria Francesca Occhionero è ancora tutta da passare sotto la lente d' ingrandimento. E proprio per arrivare a una fotografia esatta della situazione, la procura di Roma ha avviato un altro filone investigativo. Un' indagine che stavolta è stata delegata alla Guardia di Finanza, alla quale gli inquirenti hanno chiesto di effettuare una serie di accertamenti patrimoniali nei confronti di chi è già finito nella indagine «madre».