Stadio della Roma: il nodo gordiano non si scioglie

Ci sarà da divertirsi nelle prossime settimane, post conferenza dei Servizi del 3 marzo, quando quasi sicuramente la sindaca di Roma, Virginia Raggi, prenderà tempo per valutare come muoversi rispetto all'intricata vicenda dello stadio della Roma. Il vincolo di tutela culturale della tribuna spuntato dal nulla (facendo diventare famosa in un secondo netto la sconosciuta soprintendente Margherita Eichberg) ha sparigliato le carte. Adesso è una guerra del tutti contro tutti, con l'arrivo di Beppe Grillo (fondatore del M5S) che ha creato più confusione che ordine. Il comico ligure vuole che i suoi consiglieri capitolini votino per il sì allo stadio, con solo all'orizzonte l'idea di un referendum popolare (di difficile attuazione).