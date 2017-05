Stato italiano e Cannabis: cosa non si farebbe per i soldi

Lo Stato Italiano è sempre più alla disperata ricerca di fondi da inserire in un bilancio che in molti definiscono pauroso. Tra tagli alla spesa (piccoli) e aumento della pressione fiscale si fa sempre più insistente l'ipotesi della legalizzazione della cannabis: un po' come avviene ora per le sigarette nelle intenzioni dei sostenitori della legalizzazione lo Stato potrebbe avere il monopolio delle vendita (sotto l'egida dei Monopoli di Stato) e questo si tradurrebbe in ingenti e nuove entrate. Insomma, non sapendo più dove mettere le mani per reperire nuovi denari si guarda alla legalizzazione come ad un salvagente economico: ecco spiegate, fanno notare esponenti del governo ad Affaritaliani, anche le prese di posizione e i grandi spazi riservati alla vicenda dalla "stampa di regime". Si vuole convincere l'opinione pubblica che sia la cosa giusta da fare.