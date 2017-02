Stop alle privatizzazioni. Il vero motivo? Si vota presto

Pur nella tempesta generale del Pd si continua a parlare di privatizzazioni; c'è l'asse Calenda-Padoan che spinge per farle al più presto mentre Matteo Renzi come già scriveva Affaritaliani Palazzi&Potere è assolutamente intenzionato a fare il contrario; avrebbe confidato che in tempi di elezioni, a riprova che il Matteo nazionale vuole il voto presto, meglio non fare privatizzazioni dato che inevitabilmente portano licenziamenti lacrime e sangue, per non parlare dei sindacati in piazza. E poi se ne vorrebbe occupare lui dopo aver sbrigato la pratica congresso.