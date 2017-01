Sull'Italicum alla Consulta la Boschi (ancora lei) schiera l'Avvocatura

Foto Oggi

La linea di difesa dell' Avvocatura dello Stato, regnante Matteo Renzi, è sempre stata in primo luogo quella dell' inammissibilità dei ricorsi. Motivo: la legge elettorale non è mai stata usata e quindi non ha (ancora) danneggiato i diritti di nessuno. Insomma, Palazzo Chigi - nonostante il precedente del Porcellum - ritiene poco interessante sapere se l' Italicum è costituzionale o meno, al massimo se ne parlerà dopo, a danno fatto. Questa linea paradossale, scrive il Fatto, è stata fatta propria anche dal nuovo governo qualche settimana fa, quando ha dovuto costituirsi davanti alla Corte per i ricorsi dei Tribunali di Trieste e Genova pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale a metà dicembre. È appena il caso di ricordare che una delle poche deleghe espressamente attribuite da Paolo Gentiloni a Maria Elena Boschi è quella sui rapporti con l' Avvocatura dello Stato.