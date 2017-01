Tajani lo smemorato: nel curriculum elimina Berlusconi

Chi è Antonio Tajani secondo Antonio Tajani, candidato alla presidenza del Parlamento europeo per il centrodestra, si chiede il Fatto? Dal profilo pubblicato sul portale dell' Unione europea: ufficiale dell' Aeronautica militare italiana, inviato speciale in Libano, Somalia, Unione Sovietica; componente del comitato di gestione di Forza Italia; vicepresidente del Partito popolare europeo; vicepresidente della Commissione europea con delega ai Trasporti; ancora vicepresidente della Commissione europea però con delega all' industria; vicepresidente del Parlamento europeo; Gran croce dell' Ordine di Bernardo O' Higgins in Cile; Cavaliere di Gran croce dell' Ordine del Fedele Servizio in Romania; ufficiale dell' Ordine della Legione d' Onore in Francia; Gran croce dell' ordine al Merito Civile in Spagna; socio onorario del circolo dei giornalisti bulgari contro la corruzione.

Il pluridecorato Tajani, continua il Fatto, ha dimenticato un passaggio essenziale nel percorso onusto di encomi e di successi e nelle multiple agiografie non ha citato - ingrato - l' uomo che ha trasformato un semplice cronista in un presunto statista di caratura europea: Silvio Berlusconi.