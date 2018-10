Tap: "Sono dei pezzi di..." furia della gente sui 5Stelle

«Sono dei pezzi di..., si devono vergognare, si devono dimettereee!». Il ragazzo con la maglietta «No Tap né qui né altrove» non aggiunge altro alla sua stringata dichiarazione politica, men che meno il suo nome, scrive la Stampa. Ma riesce a far capire lo stesso in modo molto eloquente che cosa pensa dei deputati e senatori del Movimento Cinque Stelle che lo scorso marzo hanno preso valanghe di voti nel Salento, e che oggi non hanno certo il fegato di farsi rivedere in questo lembo di Puglia coperto di ulivi, spesso mezzi rinseccoliti dalla xylella.