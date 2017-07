Telecom, totonimi AD: Gallia, Moretti e Bernabè in pole

L'amministratore delegato di Leonardo Mauro Moretti.

EGON ZENDER, l'advisor scelto per comporre una rosa di candidati per il ruolo di ad di Tim, è al lavoro su due liste, ancora piuttosto ampie, una delle quali dedicata a manager con esperienza nelle telecomunicazioni. In uno dei due elenchi figurano i nomi di Fabio Gallia, oggi ad di Cdp, e dell' ex ad di Leonardo, Mauro Moretti.

L'identikit del futuro amministratore delegato, scrive il Qn, è quello di un manager italiano che Vivendi, primo azionista, vorrebbe anche proveniente dalle tlc. Un profilo adeguato al ruolo, fa notare qualche osservatore, è anche quello di Franco Bernabè, già presidente di Telecom e inserito in cda nella lista di Vivendi.