Telefonini: siamo terzi al mondo. Ma usarli troppo fa male

Nel mondo 4 miliardi di persone utilizzano quotidianamente internet su 7,6 miliardi di abitanti. Le persone attive sui social media sono 3,2 miliardi, di cui 34 milioni in Italia. Ogni italiano trascorre sui social network almeno un' ora e 53 minuti al giorno, scrive la Stampa.

Il tempo trascorso dagli italiani navigando su internet è di ben 6 ore e 8 minuti al giorno, di cui 2 ore e 20 minuti su internet mobile.

Trascorriamo sei ore al giorno sulla rete, due attaccati al cellulare, e ci restano solo dieci ore per vivere. Un rischio per metabolismo, postura e sistema visivo.