Tempeste "sinistre" sul Pd?

Renzi parla a nuora perché suocera intenda? Quel 'ci sarà da divertirsi nei prossimi mesi dalle parti del Nazareno' che somiglia tanto ad un 'ne vedremo delle belle' detto ieri all'intervista a Repubblica ha destato non poche attenzioni dalle parti della sinistra Pd, gli ex Ds. 'Non è che Matteo si riferisce a prossimi scossoni in arrivo dal fronte monte dei Paschi' , si sono lasciati scappare. Già in passato Matteo Renzi aveva agitato i "fantasmi" di Mps contro la minoranza interna. Che sia in arrivo la resa dei conti?