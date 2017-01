Tempi duri per la Bindi: la Gran Loggia d'Italia non darà gli elenchi

"Io non posso aderire a questa richiesta, c'e' una legge sulla privacy, voi avete gli strumenti per la presa in consegna degli elenchi e se lo farete vi ringrazieremo, se ci darete delle indicazioni saremo i primi a ringraziarvi". Lo ha detto il gran Maestro della Gran Loggia d'Italia degli Antichi Liberi Accettati Muratori, Antonio Binni, ascoltato in Antimafia, alla presidente della Commissione Rosy Bindi che gli chiedeva gli elenchi degli iscritti. La Grande Loggia d'Italia e' nata nel 1908 e comprende il 40% di sorelle che hanno acquisito posizioni di prestigio. E' composta da 510 logge con piu' di 8 mila appartenenti. In Calabria le logge sono 60 con 889 fratelli, in Sicilia sono 44 con 468 fratelli.