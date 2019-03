Terrorismo: Dis, a Roma conferenza 007 su radicalizzazione

Nei primi giorni di aprile ci sara' a Roma una conferenza internazionale dei servizi d'intelligence sui processi di radicalizzazione. Ad annunciare la data e' stato il direttore del Dis Gennaro Vecchione nel corso della sua lectio magistralis alla Link University. All'incontro, ha spiegato il direttore del Dipartimento che coordina le agenzie d'intelligence, parteciperanno gli 007 dei paesi europei ma anche di alcuni paesi di Africa e Medio Oriente che gravitano nel bacino del Mediterraneo. La necessita' di mettere in campo un percorso comune per contrastare i processi di radicalizzazione, e soprattutto di individuare una strategia che consenta di avviare i processi di deradicalizzazione per i returnees ma anche per i tanti estremisti che non hanno mai lasciato l'Europa e che si sono radicalizzati sul web, era emersa gia' nelle settimane scorse nel corso della riunione del 'Paris group' nella capitale francese. Ed e' li' che l'Italia ha gettato le basi per la conferenza di Roma, nella quale il nostro paese avra' un ruolo fondamentale. L'azione di costante monitoraggio che viene fatta nelle carceri e il sistema delle espulsioni, ha infatti sottolineato Vecchione, "sono tasselli importanti di un sistema di prevenzione che funziona e che viene guardato con interesse" da diversi paesi.