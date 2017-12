Terrorismo, Librandi (Pd): speculazioni squallide dai populisti

"I populisti nostrani non vedono l’ora

che accada qualche attentato per specularci e sperare di

rimediare qualche voto in più. Il terrorismo è un problema serio

che riguarda tutti noi ma fare speculazioni politiche è squallido

e vergognoso. Dopo l’attentato di New York qualcuno dirà che i

bengalesi sono terroristi, ignorando i tanti cittadini asiatici

che vivono e lavorano nel nostro Paese in maniera onesta. Le

destre si confermano campioni di generalizzazioni e

banalizzazioni, con l’aggravante di non aver ancora capito che la

vera arma per combattere il terrorismo è l’integrazione sociale

degli stranieri che vivono in Italia". Lo ha affermato in una

dichiarazione il deputato Pd Gianfranco Librandi.