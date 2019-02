Tiziano Renzi: "Chiuso in casa come un criminale"

Tiziano Renzi ha scelto di affidare a Facebook il suo pensiero: “Non auguro a nessuno – nemmeno al mio peggiore nemico – di vivere mai ciò che la Lalla e io stiamo vivendo. Tuttavia ci prepariamo a una lunga vicenda giudiziaria consapevoli di un fatto: la verità prima o poi verrà fuori”.

Poi una frecciata al mondo della stampa: “Voglio che sia chiara una cosa: i giornali sono pieni solo delle ricostruzioni dell’accusa. Io affermo qui (e purtroppo per il momento posso solo qui) che queste ricostruzioni sono false”. “Il massacro mediatico di questi giorni è incredibile – ha spiegato Tiziano Renzi – Ed è un incubo non potersi difendere. Vorrei urlare il mio sdegno e invece sono chiuso in casa come un criminale. Posso solo dire questo: aspettate il processo. E vedrete”.