Toh chi si rivede... D'Antoni ci riprova col CONI

Non è ancora ufficiale, ma in Sicilia (dove è presidente del CONI regionale dal 2014) già si parla sottovoce del grande desiderio di Sergio D'Antoni (storico ex segretario della CISL e con una esperienza da vice ministro dal 2006 al 2008 al MISE sotto il governo Prodi) di provare a tornare a pesare in politica (quantomeno in ambito sportivo). Da qui l'idea di candidarsi a membro Giunta CONI il prossimo 11 maggio 2017, quando ci sarà anche l'elezione del presidente (l'attuale numero uno è Giovanni Malagò). Il regolamento glielo consente, perché si possono candidare tutti i presidenti dei comitati regionali e lui lo è. Non sarà facile anche perché è un posto molto ambito e ci sarà la ressa alle prossime elezioni.

Sempre a livello siciliano si parla dell'idea di Luca Di Mauro (ex presidente Federhockey su Prato), sconfitto pesantemente dal prof. Sergio Mignardi circa due anni fa alle elezioni federali e mai più rientrato a grandi livelli (se non nel CUS della "sua" Catania). Per la cronaca Di Mauro, nel 2013, se avesse vinto Lello Pagnozzi, opposto allora a Malagò, sarebbe diventato vice-presidente del CONI.

Nella realtà, però, D'Antoni è già al CONI di Roma, è l'unico presidente regionale ad avere un ufficio in curva Sud all'Olimpico, con tanto di targa CONI Sicilia.