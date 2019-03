"Lunedì rischia di cadere il sindaco di Torino", ripete ai suoi Di Maio secondo quanto scrive la Stampa. Con un Sì anche solo condizionato all'alta velocità Torino-Lione "diversi senatori M5s strapperebbero e la maggioranza non esisterebbe più". "E allora tanto vale far cadere questo governo tenendo alta per una volta la bandiera della coerenza".