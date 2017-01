Torna il derby della finanza: laici contro cattolici, Francia contro Italia

CITY LIFE: LO SHOPPING CENTER PIU’ GRANDE D’ITALIA Una data definitiva non c’è ancora, ma nel 2017 – probabilmente in autunno – anche “Lo Storto” di Zaha Hadid sarà completato, andando a definire il nuovo skyline di CityLife, dopo l’inaugurazione della Torre Allianz di Isozaki. All’ombra della Torre di Generali, sorgerà anche anche l’ambiziosissimo CityLife Shopping District, progetto sviluppato da Generali Real Estate con Sonae Sierra. Si tratta del più grande distretto urbano dello shopping in Italia, con tre aree interamente pedonali: The Mall, una galleria commerciale su due livelli (progetto dello studio Zaha Hadid Architects), The Square, la grande piazza centrale (progetto One Works) e The Street (Studio Mauro Galantino), l’asse pedonale scoperto. Un totale di 80 negozi, 20 bar e ristoranti, un supermercato gourmet, un cinema con 7 sale e uno spazio Fitness&Wellness