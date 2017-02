"Toscanello" a chi? Parte il totonomi a Montecitorio

Da un po’ di giorni nel Transatlantico del Monte Citorio, Affaritaliani rileva che c’è un simpatico “tormentone” che va avanti, anche perché l’attività parlamentare ormai è fortemente residuale. C’è un nuovo termine che gira tra i parlamentari: è “Toscanello”. Non si capisce però se sia il nuovo nome dato ad una proposta di legge elettorale (post sentenza della Consulta) o se un certo numero di persone vogliano identificare con questo “aggettivo” un loro collega. Tra le ipotesi è che sia un deputato di origini toscane cui piace molto lo sport, anche se ultimamente non va molto in buca.