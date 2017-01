Totonomine capitale, tutti pronti a nuove elezioni. Anche i Cinquestelle

Beppe Grillo può sgolarsi quanto vuole, può fare tutte le intemerate che desidera ai propri parlamentari ma non si può fermare il corso della politica ed per questo che ormai a Roma tutti si stanno preparando alle prossime elezioni, magari proprio con quell'election day da tempo preconizzato proprio da Affaritaliani.

Ecco il totonomine: per i Cinquestelle potrebbero scendere in campo Di Battista,la Lombardi, Taverna o Ruocco. Zingaretti per il centrosinistra (se lo chiedesse Matteo Renzi non potrebbe dire di no anche se ha altri desiderata) mentre per il centrodestra si punterebbe forte su Giorgia Meloni.