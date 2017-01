Totorai, i nomi per la Direzione generale

La Rai è lo specchio del paese, si dice. E a ragione. Anche perché in Rai tira aria di "Raivoluzione" come già dicono gli interni. E chi più ne ha più ne metta, anche in fatto di totonomine. E qui viene il bello perché oltre alla Maggioni ormai da tempo 'candidata' spiccano i nomi di Mario Orfeo (tendenza Renzi), Nino Rizzo Nervo (tendenza Pd) e Morgante (tendenza Mattarella). Chi sarà il Dg che gestirà la nuova Rai? Quella Rai che dovrà gestire i nuovi equilibri politici e proporzionali del paese? Fate il vostro gioco...