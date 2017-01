Anche in Vaticano non si scherza quando si parla di nomine, anzi. Lo possono insegnare al mondo. Intrighi, sotterfugi e chi più ne ha più ne metta. Ora in ballo c'è la fondamentale poltrona di 'vicario di Roma' e si cerca un successore del cardinale Vallini. Si parla molto di Angelo Becciu, ma anche di Domenico Pompili vescovo di Rieti, Marcello Semeraro vescovo di Albano oppure Bruno Forte vescovo di Chieti. Ma ad ogni modo, con Papa Francesco le sorprese sono sempre dietro l'angolo.