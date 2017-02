Tra Italicum e Provincellum: la proposta di legge azzurra. Tutti i documenti

La proposta azzurra poggia su alcuni pilastri: si tratta di un progetto su base proporzionale con premio di maggioranza al 40% alle coalizioni o alle liste. Naturalmente il Cavaliere fa il tifo affinché il premio sia alla coalizione per mantenere una certa autonomia dalla Lega. E su questo potrebbe trovare una sponda tra gli scissionisti del Pd. Escluse le preferenze, almeno per i capilista che saranno bloccati, scrive il Giornale.

Tuttavia sono previsti dei subcollegi, così come avviene per il cosiddetto «Provincellum» ossia il sistema usato per le elezioni provinciali, molto piccoli dove i candidati sono necessariamente molto conosciuti dagli elettori.

Novità proposte anche per l' elezione degli italiani all'estero che in passato è stata fonte di polemiche infinite e brogli.

Basta con il voto via posta, sempre contestato e spesso taroccato e nuovo metodo per il Trentino Alto Adige dove per tutelare le minoranze linguistiche s' è finito con lo sfavorire la maggioranza.