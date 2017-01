Trump, l'economia e il sogno americano; il presidente degli Stati Uniti si è appena insediato e ne parliamo con Alessandro Plateroti vice direttore del Sole 24 Ore, per anni corrispondente dagli Stati Uniti d'America; in poche parole uno dei più profondi conoscitori della realtà politica ed economica statunitense.

"Gli Stati Uniti storicamente insegnano che chiunque governi, da quando si insedia alla Casa Bianca, lascia da parte le polemiche che hanno accompagnato la competizione elettorale e si dedica al perseguimento del bene comune. Donald Trump ha certamente segnato una svolta per via della campagna elettorale particolarmente accesa ma sono persuaso che come tutti i suoi predecessori metterà l'interesse generale del paese al primo posto".



Addirittura prima del suo insediamento, a livello economico, Donald Trump ha già sortito i primi effetti...

Si, faccio notare che per la prima volta nella storia, un presidente non ancora insediato aveva già fatto guadagnare ben 20.000 nuovi posti di lavoro. E questo solo con la "minaccia" di nuovi dazi alle aziende americane che avrebbero prodotto all'estero. Ha così costretto grandissime multinazionali ad annunciare investimenti in America anziché all'estero e questo è un suo primo grande successo, ottenuto addirittura prima dell'insediamento ufficiale. Si tratta di un fatto senza precedenti.



Passiamo alla Borsa, a Wall Street. Cosa accadrà nell'era Trump?

Su questo versante per Trump sarà più dura perché durante gli otto anni di Obama la borsa avuto la seconda maggiore crescita della storia (solo con Bill Clinton la borsa americana ha fatto meglio); per Trump sarà più difficile ovviamente migliorare i risultati già eccellenti di Obama. C'è comunque da dire che a livello borsistico l'ex inquilino della casa bianca partiva avvantaggiato dato che al momento del suo insediamento le borse venivano da un periodo di crisi. Obama ha avuto un effetto altamente positivo nei suoi 8 anni di presidenza; con lui al governo le borse americane sono salite del 181% secondo solo al fenomeno Clinton che portò l'indice Standard & Poor's su del 208% con la sua presidenza.

A livello internazionale cosa cambierà?

Ritengo che Donald Trump chiuderà l'era degli accordi multilaterali e torneranno gli accordi bilaterali, settoriali.

Tutto questo è molto importante perché scardina l'intera impostazione culturale sulla quale si è basato il rapporto tra Stati negli ultimi decenni.