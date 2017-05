Trump incontra Papa Francesco, Mattarella ma No Renzi

Come anticipato da Affaritaliani il capo dello Stato americano ha risposto picche alle richieste del politico toscano



http://www.affaritaliani.it/ politica/palazzo-potere/renzi- per-trump-no-476799.html









«Non mi hanno ancora informato di una richiesta. Ma io ricevo ogni Capo di Stato che lo chiede», aveva risposto Francesco sabato, di ritorno dal Cairo. Infine la richiesta è arrivata, il Papa accoglierà Donald Trump il 24 maggio alle 8,30 nel Palazzo Apostolico​ scrive il corriere della sera. Un incontro più volte messo in dubbio negli Usa. In vista del G7 di Taormina, il 26 e 27 maggio, non era prevista una tappa a Roma. Sarebbe stato il secondo presidente Usa in un secolo a passare in Italia senza vedere il pontefice: Franklin Delano Roosevelt, però, raggiunse la Sicilia in pieno conflitto mondiale, nel '43. Nessun caso, comunque. Trump arriverà a Roma, dove incontrerà anche il presidente Mattarella, prima di andare a Bruxelles (Nato) e quindi al G7.