Tulliani-Giletti: il cognato di Fini fa arrestare il cronista che lo incalza

Giancarlo Tulliani colpisce ancora. E stavolta centra pure il bersaglio, scrive Libero. Nella «calda», stavolta in tutti i sensi, Dubai il cognato di Gianfranco Fini, fratello della compagna del leader di An, Elisabetta Tulliani, ha fatto arrestare Daniele Bonistalli, il giornalista di «Non è l' Arena», il programma de La7 condotto da Massimo Giletti che proprio sulla vicenda Tulliani ha firmato l' inchiesta che ne ha decretato l'arresto. L' inviato del programma di punta della rete di Cairo, arrivato a Dubai l' altra mattina, è stato fermato dalle autorità emiratine con l' accusa di stalking. Il cronista de La7 avrebbe seguito l' imprenditore, libero su cauzione, nella torre Burj Khalifa, edificio extra-lusso e torre più alta non solo di Dubai, ma del mondo intero. Bonistalli stava cercando di intervistare Tulliani, ma questi e la fidanzata hanno chiesto l' intervento delle forze dell' ordine. Le cose, insomma, sono andate esattamente all' opposto di come andarono il 4 novembre scorso, quando fu Tulliani ad essere fermato dopo aver segnalato lui stesso il giornalista, Bonistalli appunto, che lo seguiva.