Turisti nello spazio: ecco l'hotel tra le stelle

Quanto a stelle, sarà il più fornito. Nonostante una generale mancanza di comfort, assicurerà ai clienti una vista mozzafiato, con trentadue fra albe e tramonti ogni giorno. Stile vintage, aria un po' viziata, l' opzione di una passeggiata all' aperto farà però lievitare i costi. Si parla - ma sono solo stime fatte dai russi - di cento milioni di dollari, scrive Repubblica. Eppure l'annuncio del presidente americano Trump di voler privatizzare la Stazione Spaziale Internazionale (pur non contenendo alcun accenno a un albergo, in realtà) ha già acceso i sogni di chi in vacanza vorrebbe partire con un razzo.

L' agenzia spaziale russa ha presentato un' idea simile solo poche settimane fa. L'azienda di Las Vegas Bigelow Aerospace studia da un paio d' anni un modulo da annettere alla Stazione per offrire ospitalità ai turisti. Un salto in orbita per provare l' ebbrezza della microgravità rientra nell' offerta (futura) di un paio di compagnie aerospaziali. La SpaceX ha annunciato un anno fa (ma il progetto nel frattempo sembra essersi smarrito) di voler portare due turisti in orbita attorno alla Luna nel 2018, anniversario del lancio dell' Apollo.