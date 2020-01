TV, LE SARDINE METTONO KO MATTEO SALVINI: TUTTI I NUMERI

IN ATTESA DEL VOTO DI DOMENICA LE SARDINE SU LA7 METTONO KO NEGLI ASCOLTI TV SALVINI SU RAI3: 7.72% VS 5.88%

La grande sfida Sardine contro Salvini che toccherà il suo apice domenica con il voto in Emilia Romagna è iniziata ieri in tv. E il primo round se lo aggiudicano senza appello le Sardine. Le Sardine ospiti di Giovanni Floris a diMartedì su La7 con il loro leader Mattia Santor e altri quattro volti nuovi sono state viste da 2.045.000 spettatori con uno share del 7,72%, mentre Salvini ospite in contemporanea di Bianca Berlinguer a Cartabianca su Rai3 ha ottenuto uno share di 5,88% per 1.502.000 spettatori. Per quanto riguarda gli ascolti complessivi dei due programmi, diMartedì vince il confronto in termini di spettatori, 1.415.000 contro 1.390.000 di Cartabianca e vince pure nella sovrapposizione oraria tra i due programmi: 6,45% di share contro 6.44% di Bianca Berlinguer.