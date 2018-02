Tv pubblica: il Tar obbliga la Rai alla trasparenza

Da oggi l'azienda dovrà dare ai dipendenti atti sulle promozioni. Una sentenza del Tar, scrive il Fatto, rischia di creare non pochi grattacapi all'interno della Rai. Perché mette nero su bianco il diritto dei dipendenti di conoscere alcuni atti di selezione dei più fortunati, che ottengono nomine e avanzamenti di carriera. E la Tv di Stato, dal canto suo, deve fornire la documentazione. È la Rai obbligata alla trasparenza. Lo stabilisce una sentenza della terza sezione del Tar Lazio del 2 febbraio scorso. Chi si è rivolto al Tribunale amministrativo regionale è un giornalista, da trent' anni in Rai, che ha partecipato alla selezione a caporedattore per i telegiornali dei tre canali principali.