Ue, Salvini vuole Akesson al posto di Juncker

Non c'è ancora il nome che il fronte comune dei populisti indicherà per la presidenza della Commissione Ue, il cosiddetto Spitzenkandidat da contrapporre a quello del Ppe e dei Socialisti Democratici, scrive la Stampa. Alcuni indizi portano verso il Nord Europa, agli svedesi di Jimmie Akesson. I giochi però non sono ancora fatti.Matteo Salvini in questa partita è molto attivo. Tuttavia non sarà facile trovare un nome comune perché i movimenti radicali anti-europeisti, cresciuti in maniera esponenziale nei singoli Paesi, non fanno parte di un' unica famiglia politica.