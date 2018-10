Timori tra i diplomatici: non siete la Grecia, ma la terza economia dell' Ue. "Se l' Italia va in crisi qui viene giù tutto". In Europa la paura per l' effetto contagio, scrive la Stampa. Era da qualche anno che l' attenzione nella due giorni di Eurogruppo-Ecofin non si catalizzava su un solo Paese.Le conferenze stampa praticamente monotematiche. Le discussioni nei corridoi pure.Tutti i riflettori puntati sullo stesso governo. Non succedeva dai tempi della crisi greca.