Ue: si voterà con il terrore del crollo dell'euro. Parla il Ministro

"Il terrore che possa crollare l'euro dominera' le elezioni di maggio". Lo ha detto a Cagliari il ministro per gli Affari Europei, Paolo Savona, intervenendo

a una conferenza sul futuro dell’Unione europea. Secondo il

ministro occorre liberare i cittadini europei da questa paura e

"recuperare la democrazia di fatto" sconfiggendo la

speculazione.

"Il Paese - ha aggiunto - non ha ancora deciso come

affrontare il problema europeo, questa e’ la mia sensazione.

Occorre conoscere il trattato per poterlo criticare, e se non

lo si critica correttamente non usciremo mai da questa

sensazione che abbiamo una serie di vincoli, mentre e’ una

grandissima opportunita’ di mercato e una grandissima

opportunita’ di costruire quella societa’ aperta che ci piace,

dove prevalgono i valori di liberta’ ed equita’".