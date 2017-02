Un nuovo Nazareno (ma senza Renzi)

«Sto già parlando con Franceschini e i suoi. Adesso dovrò parlare anche con Orlando. Teniamoci pronti». L' atmosfera, scrive Tommaso Labate sul Corriere della Sera, è quella dei gabinetti di guerra dei vecchi tempi, interrotti dall' epoca in cui era stato stracciato il patto del Nazareno. E l' adrenalina, di Silvio Berlusconi e anche del gotha di Forza Italia che partecipa alla riunione, è altissima. Gianni Letta, di fronte a un uditorio che trattiene il fiato, delinea la trattativa in corso con la maggioranza non renziana del Partito democratico. E fa anche i nomi di quelli che vengono indicati come i due interlocutori principali. Dario Franceschini e Andrea Orlando, appunto.