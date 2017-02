Una fine 'Radicale': Bonino e Magi cacciati

Fuori dalla galassia radicale. Fuori dalla storica sede di Torre Argentina. E fuori da Radio radicale, scrive il corriere della sera. La frattura, dopo mesi di tensioni, è diventata insanabile e il Partito radicale ha deciso: Emma Bonino, e con lei Riccardo Magi, Marco Cappato, Gianfranco Spadaccia e tanti altri, sono «espulsi», fisicamente e moralmente, da chi si considera il 'vero erede' di Marco Pannella. Perché, come scrivono in una email e in un comunicato Maurizio Turco, Rita Bernardini e altri quindici dirigenti, "è legittimo cambiare idea ma non si può pretendere di battere il partito utilizzando i denari e gli strumenti del partito".