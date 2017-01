Unità, ormai ci siamo; è il momento della verità

Il Pd, garantisce il tesoriere Francesco Bonifazi vuole "salvare l'Unita' e i suoi lavoratori" e attacca duramente l'ad del giornale, Guido Stefanelli, definendo "inaccettabili e incivili" le frasi rivolte a un componente del comitato di redazione. Il riferimento è alla frase riportata dallo stesso cdr in una nota, "quando la scure si abbattera' su di voi, la morte avra' la mia faccia". Ma ecco la replica: "Consiglieremmo caldamente al tesoriere del Pd Francesco Bonifazi e al Presidente Chicco Testa di soppesare le proprie strumentali e ipocrite parole e meditare, invece, sulle responsabilita' che hanno sulla vicenda de l'Unita', visto che lo stato di crisi del giornale e' addebitale all'irresponsabile comportamento tenuto dal Pd fin dall'inizio della riapertura del quotidiano". "A chi se non a loro addebitare la scelta folle di far gestire, unico caso al mondo, il sito de l'Unita' da una mini redazione posta fuori dalla sede del giornale? E ancora, a chi la scelta di non valorizzare l'archivio storico del giornale? Se il socio privato ha sempre messo a disposizione in questo anno fondi personali, la stessa cosa non si puo' dire per la Fondazione Eyu. Cosa dire ancora del Condirettore Andrea Romano, il cui passaggio nella redazione de l'Unita' e' stato del tutto impercettibile? In questo anno decine di proposte per il miglioramento e ampliamento della testata sono state inviate al socio PD che (benche' non in possesso della maggioranza del giornale), conserva per patto parasociale tutte le leve del comando. Proposte tutte accantonate e finite nel nulla. Proposte che andavano nella direzione di unire all'Unita' tutti i territori, Regioni e Comuni, del quale il socio di minoranza non si e' mai occupato. Ci domandiamo poi, quello che parla oggi e' lo stesso Bonifazi,al quale consiglio di dare un'occhiata alle reazioni alla notizia sui social, che voleva far salvare l'Unita' da Guido Veneziani? Contiamo, infine, nonostante tutto che nell'incontro che avremo in settimana con il segretario del Pd, emergeranno chiare le responsabilita'".