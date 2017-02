Il Partito democratico ha già fatto sapere (e ha anche sottoscritto) la decisione di partecipare con la sua quota all' aumento di capitale, a differenza di quanto non abbia fatto fino ad ora la Pessina costruzioni che - si dice - starebbe lavorando invece a un piano per tagliare drasticamente il personale, primo fra tutti quello giornalistico. Ad oggi, scrive il Corriere della Sera, sono 29 i giornalisti che lavorano all' Unità e l' idea della proprietà sarebbe di tagliarne oltre la metà.