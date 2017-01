USA, parte la lottizzazione di Trump. Rigorosamente a stelle e strisce

L'intera rete dirigenziale di Barack Obama, da ieri pomeriggio, sarà totalmente smantellata o messa "dormiente" cioè senza capacità di incidere a livello politico e in ambito burocratico-amministrativo. È per questa ragione che gli analisti si attendono a livello di ruolo apicale non meno di 4 mila cambi dirigenziali. Un ulteriore step strategico sarà la nomina di un giudice della Corte Suprema che consentirà al neo presidente degli Stati Uniti di controllare anche questo importantissimo organo di vigilanza e controllo. È' iniziata pertanto la lottizzazione della macchina amministrativa presente a Washington senza la quale però non è possibile governare. Passo successivo le nomine dei nuovi ambasciatori a partire da quello italiano a Roma.

DjK

*È uno dei principali analisti e consulenti italiani. Attento a tutto ciò che accade nel mondo. Esperto di fatti politici ed economici