Vacanze infinite in Regione, i Consigli sono ancora chiusi

Vacanze in montagna

Nelle prime due settimane del 2017, infatti, in ben pochi consigli regionali è stata convocata almeno una seduta d' aula. Il viaggio inizia dalla Calabria. Qui nella Regione guidata dal 2014 da Mario Oliverio l' ultima convocazione è avvenuta il 21 dicembre. Ieri una convocazione è arrivata per la commissione Affari istituzionali, tutto tace per l' aula. Situazione simile nella Regione Basilicata - guidata da Marcello Pittella - dove il 12 gennaio è stata convocata la Commissione Bilancio. Tutto fermo nella Campania di Vincenzo De Luca. Qui l' ultima seduta d' aula è quella del 29 dicembre, scrive il Giornale. Nelle commissioni il lavoro è ripreso a partire dal 9 gennaio, il consiglio regionale è ancora fermo. Si procede a scartamento ridotto nel Lazio guidato da Nicola Zingaretti dove la prima convocazione dell' aula è fissata per la giornata di oggi. In Abruzzo il sito istituzionale informa che «il Presidente del Consiglio Giuseppe Di Pangrazio ha convocato martedì 24 gennaio alle 11,00 l' Assemblea regionale nella sede del Comune di Pescara. La sessione invernale del Consiglio si aprirà, dopo la discussione delle interrogazioni e interpellanze». Martedì 17 c' è stata la riunione dei capigruppo, ieri la riunione della commissione di Vigilanza. Spostandosi al Nord la situazione non migliora di molto.