VASCO ROSSI CONTRO SALVINI! CHE SBALLO! ECCO IL VERO RETROSCENA

Matteo Salvini canta Albachiara?

"Sbalordito e molto incazzato". Queste la parole attribuite a Vasco

Rossi. Ma è solo una fake news. La portavoce del rocker di Zocca

smentisce qualsiasi commento all’esibizione canora del vicepremier sul

palco del Maurizio Costanzo Show: "E’ assolutamente una fake news",

dice all’Adnkronos Tania Sachs negando di aver diffuso un commento al

vetriolo di Vasco Rossi.



Questo il testo della falsa dichiarazione: "Sono sbalordito e molto

incazzato che un fascista come Salvini si sia messo cantare la mia

Albachiara. Non credo che sia molto adatta al massimo rappresentante

di quello che vedo come uno Stato di polizia. La prossima volta che

canti pezzi dei fascisti rock Legittima Offesa e Gesta Bellica".