Vasco Rossi: il figlio rischia il processo

Non lo dimenticherà facilmente quell'incrocio alla Balduina. Per Davide Rossi, figlio della rockstar emiliana Vasco, si profila ora il rischio di dover affrontare in aula l'accusa di lesioni colpose e di fuga in seguito a incidente stradale senza aver prestato soccorso alle automobiliste ferite, scrive il Tempo. Sembra un bizzarro scherzo del destino quello occorso a carico di Rossi junior, se si pensa al titolo di alcuni brani cantati dal padre, su tutti "Vita Spericolata". Ma a carico del trentunenne romano si sono chiuse le indagini della procura di Roma. Con lui quella sera del 16 settembre 2016 c' era, secondo i pm, Simone Spadano, amico di Rossi e accusato di favoreggiamento personale dal pm Santina Lionetti, il magistrato che cura la vicenda giudiziaria. Le contestazioni di piazzale Clodio fanno riferimento all' impatto che sarebbe avvenuto nella seconda metà del 2016 all' incrocio fra via Duccio Galimberti e via Elio Donato. È in quel gomitolo di strade che ammanta il nord della Capitale che l' attore figlio del musicista originario del Modenese avrebbe colpito la vettura con a bordo due donne. Secondo l' accusa il Rossi «procedendo a velocità elevata e, comunque non commisurata in prossimità dell' intersezione stradale - recita l' imputazione - non arrestandosi al segnale di stop andava a impattare con la parte anteriore contro la fiancata sinistra dell' autovettura Fiat Punto» condotta dalle due donne. E non aver tolto il piede dall' acceleratore sarebbe costato alle vittime delle prognosi di guarigione superiori a 40 giorni. A una delle due l' urto avrebbe causato «cervicalgia da trauma distorsivo cervicale». Per l' altra invece, oltre alla cervicalgia, ci sarebbe stata la «frattura scomposta della seconda costa sull' ascellare anteriore».